Brindan a familias apoyos para vivienda

En lo que va de la actual administración del Gobierno Estatal, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (Sedesoq) ha aplicado 560 acciones en San Juan del Río a través del programa “Vivienda Digna”, el cual se otorgan apoyos a las familias para mejorar las condiciones de las casas que habitan, informó la titular de la dependencia, Diana Yadira Pérez Mejía.

Señaló que entre estas acciones se encuentran la entrega de apoyos como insumos para los hogares, construcción de suelos y techos firmes, así como la edificación de cuartos adicionales. Explicó que el esquema de “Vivienda Digan” se centra en familias que viven con altos índices de marginación, las cuales son seleccionadas a través de un levantamiento de datos en cada municipio.

“Del programa de ‘Vivienda Digna’, aquí en San Juan del Río, en lo que va de la administración, hemos traído 560 acciones, que han sido cuartos adicionales, pisos, calentadores solares, tinacos, estufas ecológicas. Este programa en particular sí está muy focalizado. En este no abrimos una convocatoria, más bien son levantamientos específicos en localidades donde ya traemos índices de marginación, sobre todo alta y muy alta”, comentó.

Explicó que de las últimas acciones que se han aplicado en la demarcación sanjuanense son las relacionadas con la edificación de cuartos adicionales. Explicó que este apoyo se brinda a las familias en condiciones de vulnerabilidad con el fin de eliminar el hacinamiento. Reiteró que este subprograma se direccionó a las comunidades donde se registran altos índices de marginación.

Mencionó que durante este año se implementaron cuartos adicionales prefabricados, un método de construcción que reduce los tiempos, así como algunos gastos. Explicó que gracias a esta tecnología las familias ya no gastan en la construcción de cimientos, que era la única condición que anteriormente tenía la Sedesoq para la aplicación de esta vertiente del programa “Vivienda Digan”.

“Este año estuvimos implementando cuartos adicionales prefabricados, que es muchísimo más rápido hacerlos y la verdad que es costo por dar el material o hacer el cuarto prefabricado no es tan diferente. ¿Qué logramos? Que los cuartos efectivamente se hagan y que la gente no gaste nada. Antes le pedíamos a la gente que pusiera los cimientos, hoy prácticamente no les pedimos nada, solo que el suelo esté plano”, apuntó.