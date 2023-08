Busca gobierno diálogo con grupos feministas

Con el propósito de evitar que cuando se desarrollen manifestaciones se dañen las plazas públicas y los monumentos del municipio de San Juan del Río, se buscará tener mayor comunicación con los grupos feministas principalmente, señaló el presidente municipal, Roberto Carlos Cabrera Valencia, al lamentar los últimos hechos que se registraron en la última marcha.

Consideró que es indispensable que haya mayor coordinación con los grupos, de tal manera que se pueda privilegiar al dialogo, además de que dijo que no se está limitando el derecho a manifestar la libre expresión, pero que es importante que no se afecten los inmuebles.

Local 80 mil pesos se invierten en el retiro de pintas

Lo anterior, al resaltar que, San Juan del Río cuenta con la denominación de Ciudad Patrimonio, en donde se toma en cuenta principalmente la infraestructura colonial de los primeros cuadros del Centro Histórico y la longevidad de algunas casonas con las que cuenta la demarcación.

“Necesitamos tener mayor comunicación para evitar a como dé lugar que esto pase, y que se de una manera pacífica a través del diálogo y del entendimiento, eso es lo que vamos a trabajar y es lo que le hemos pedido a mi equipo y que ojalá que no vuelva a pasar este tipo de situaciones que a todos nos agravia”.

El alcalde subrayó que todas las expresiones y manifestaciones deben ser respetadas y que no se debe dañar al patrimonio y “sobre todo en la cuestión de los bienes públicos tan simbólicos y emblemáticos de todo San Juan”.

VISITA DE GÁLVEZ

Al cuestionar el presidente sobre algunas voces que a través de las redes sociales hicieron mención en que, en la pasada visita de la aspirante a dirigir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, él se ausentó de sus labores como edil, dijo que estaré pendiente de los procedimientos legales a los que se pueda hacer acreedor.

Sin embargo, mencionó que, primero se debería ver la situación en la que, él salió de sus actividades sin goce de sueldo para apoyar a la aspirante

“Yo tendré mis argumentos y no me voy a enganchar, a mí me falta tiempo para visitar as 84 comunidades, estar en los tianguis y todos los mercados o para atender el programa de “martes ciudadano”. Ahorita estamos enfocados en trabajar”, detalló.