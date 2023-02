Buscan combatir adicciones en empleados

La Asociación de Industriales de San Juan del Río buscará generar acuerdos con algunas instancias gubernamentales para emprender un plan que permita prevenir y erradicar las adicciones que los colaboradores de las distintas organizaciones pudieran presentar, esto a fin de ayudarlos a mejorar su calidad de vida y evitar la rotación de personal, dio a conocer el presidente de dicho organismo empresarial, Jorge Suárez Gómez.

Aseguró que el fenómeno de adicciones en los colaboradores ha ido en aumento paulatino en al menos los últimos 10 años, siendo los más afectados los jóvenes, sector que las empresas buscan para integrarlos a sus platillas laborales. En ese sentido, refirió que este problema se puede presentar en al menos 1 de cada 100 colaboradores, lo cual, dijo, resulta preocupante.

Local Concientizan a trabajadores sanjuanenses sobre adicciones

“En pasado años, la droga no era algo que pudiera tener fácil acceso (…). No estoy viendo eso en los últimos años, que se ve cada vez más el uso de las drogas, sobre todo en los jóvenes, que es la gente que es nuestra población objetivo como trabajadores. No se veía un incremento tan fuerte en cuanto al consumo y esa parte es preocupante. Yo creo que definitivamente tenemos que buscar una alianza con alguna instancia de gobierno para poder buscar la reducción”, comentó.

Refirió que esta problemática puede presentarse en el 0.4 por ciento de las plantillas laborales de compañías con plantas grandes y hasta en el 1 por ciento en las que son pequeñas industrias. Indicó que este problema es detectado a través de los exámenes de antidoping que regularmente se realizan al interior de los centros de trabajo.

En ese sentido, señaló que en algunos casos que han sido detectados, las empresas generan un acuerdo para que el involucrado entré en un proceso de rehabilitación y pueda continuar con su empleo. No obstante, afirmó, la mayoría de las veces las personas rechazan esta propuesta y optan por firmar su carta de renuncia.

“Hemos hecho en algunas ocasiones acuerdos donde se le dice a la persona ‘yo me encargo que tengas trabajo, pero necesitas entrar a rehabilitación’ y bueno son ciertos tipos de acuerdo donde tratamos de beneficiar a la persona o tratar de ayudar a la persona. No es muy común, pero se hace. Normalmente cuando detectamos a alguien en esta condición, lo primero que hacen el firmar la renuncia y se van, como que no están interesados en esa otra parte que es la rehabilitación”, mencionó.

Te puede interesar leer: Diseñan estrategia de prevención de adicción

Finalmente, indicó que si bien es cierto que cada persona puede hacer con su tiempo libre lo que desee, las empresas están buscando los mecanismos para erradicar este problema de sus plantillas, de manera que los colaboradores mejoren su calidad de vida y a su vez eliminar la rotación de personal que se genera por este motivo.