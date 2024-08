Buscan consolidar escuela de bachilleres

Antes de que concluya el 2024 se tiene previsto iniciar con la construcción del edificio de la escuela de bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en el municipio de Tequisquiapan, como uno de los compromisos del próximo gobierno local.

De acuerdo a la rectora de la máxima casa de estudios en el estado, Silvia Lorena Amaya Llano, a finales del próximo mes, se llevará a cabo una reunión con el presidente electo del Pueblo Mágico, Héctor Magaña Rentería para impulsar la apertura de la nueva escuela del nivel medio superior en esta localidad.

“Si, hemos tenido acercamientos con el presidente municipal electo de Tequisquiapan y el compromiso inicial es construir un edificio para la escuela de bachilleres en Tequisquiapan, la última semana de septiembre nos vamos a reunir con el presidente electo, Héctor Magaña en el campus Tequisquiapan para que conozca cuales son las carreras que se ofertan actualmente en ese campus, con la finalidad de que nos apoye en su fortalecimiento”.

Mencionó que el alcalde electo ha mostrado gran afinidad de crecimiento educativo en la localidad tequisquiapense, de la mano con la UAQ, es por ello que confió en que antes de que finalice el presente año, se inicie con la edificación que albergará la escuela de bachilleres, de ahí que se podrá comenzar con los demás preparativos de admisión de estudiantes para que concluyan con su preparatoria.

“Si hay acercamientos para que pudiera aperturarse otra carrera, esto tendrá que ver mucho con este proceso de plantearse la necesidad, se hace un estudio de pertinencia, se ve que tengamos los recursos, que en este caso nos apoye el presidente municipal y con ello poder resolver y decidir si se abre o no. Para Tequisquiapan el compromiso es la construcción del edificio para bachilleres y hasta donde he platicado con el Licenciado Héctor Magaña, ya están ellos trabajando en el diseño del proyecto y me decía que tiene el interés de que se comience este mismo año, tal vez no se concluya pero si, eso es lo que va más avanzando en Tequisquiapan”.

Por lo anterior, la rectora consideró que existe un importante avance en el proyecto de abrirse una escuela de bachilleres en dicha localidad, pues dijo que se tiene este tipo de necesidades educativas para la población del lugar y aquellos municipios cercanos que deseen concluir sus estudios del nivel medio superior en esa opción.