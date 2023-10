Buscan controlar a perros de la calle

Uno de los problemas que actualmente enfrenta la comunidad de Nuevo San Isidro, en San Juan del Río, es la tenencia irresponsable de mascotas, pues dueños permiten que sus perros deambulen en las calles sin supervisión, por lo cual se buscan acciones para revertir esta situación, dio a conocer el subdelegado municipal de este sitio, Héctor Reséndiz Cabrera.

Señaló que el problema de animales en la vía pública atañe más a la irresponsabilidad de los dueños, quienes permiten que sus mascotas estén afuera de sus domicilios durante el día e inclusive en la noche. Dijo que este fenómeno ha representado un riesgo para los vecinos, ya que ha habido intentos de ataque.

“Por fortuna no tenemos la problemática de perros en abandono, lo que tenemos es mucho el índice de que hay vecinos que no controlan a sus animales, los dejan salir y están todo el día en la calle o en ocasiones en toda la noche, lo cual ha representado algunas veces el riesgo para algunos vecinos, ya que ha habido intentos de ataque”, comentó.

Refirió que para revertir esta situación se buscará entablar un acercamiento con la Dirección de Control Animal del municipio, a fin de que sea esta instancia la que oriente a los vecinos sobre las implicaciones que tiene esta acción. Manifestó que hasta el momento se han sostenido diálogos con vecinos de la comunidad, sin embargo, algunos de ellos continúan incurriendo en esta incidencia.

Reiteró que hasta el momento no ha habido ataques que pongan en riesgo la integridad física de los vecinos. No obstante, apuntó que se estarán implementando estrategias desde ahora para evitar algún incidente de este tipo. Además, precisó que de ser necesario se actuará de conformidad con lo establecido en el nuevo reglamento de Cuidado, Protección y Control Animal.

“Solamente son sustos lo que se ha llevado la ciudadanía, no ha habido ningún ataque físico donde haya habido alguna lesión, pero igual no queremos llegar a esa parte. Somos más de entablar un diálogo y en ese sentido hemos dialogado con los vecinos. Hay algunos que sí han entendido la situación, han prestado las facilidades para que no se repitan este tipo de situaciones. Obviamente, hay algunos que no, que niegan la situación y es por ello que vamos a actuar conforme al nuevo reglamento”, apuntó.

Finalmente, expresó que buscarán mantener contacto con el área de Control Animal de San Juan del Río, esto con la finalidad de concientizar a la población sobre las responsabilidades y obligaciones que implica tener una mascota en casa.