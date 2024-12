Buscan ingresos extras para Salud

El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, dio a conocer que, luego de su reunión con el secretario de Salud de la Federación, David Kershenobich Stalnikowitz, se acordó la gestión para acceder a más ingresos, y con ello, poder facilitar el pago al personal de este sector.

Y es que recordó que la semana pasada se reunió con el funcionario federal, en donde abordaron diferentes temas, sin embargo, uno de los principales fue el recorte que se ha venido dando y que le pega especialmente al pago de los trabajadores, por una suma de alrededor de 350 millones de pesos.

Ante ello, enfatizó en que David Kershenobich se comprometió a llevarse este asunto para poder abonar a este gasto, el cual consideró que es de gran utilidad para poder incentivar a los trabajadores de este sector que se dedica a cuidar la integridad de los queretanos.

"Le platicamos que nos bajaron mucho el presupuesto y me dijo que va a hacer lo posible para que lo suban, porque lo que nos bajaron es 100% para el pago de personal y sí tendríamos problemas serios, son cerca de 350 millones de pesos ".

Kuri González también aprovechó para la condición que se tiene actualmente al respecto del abasto de medicinas el cual es el 95%, y anteriormente era únicamente del 50%, y afirmó que se comprometió a venir próximamente a conocer la farmacia que tienen para el uso de las familias que viven en la entidad.

Al cuestionar al gobernador del estado sobre, la posibilidad de que Querétaro se pueda integrar al esquema del IMSS Bienestar, recalcó que, por el momento esto no es viable hasta que no se demuestre que tienen mejores servicios que los que actualmente se ofrecen para los pacientes locales.

" Si me demuestran que están dando mejor servicio que estamos dando nosotros, por supuesto que lo entregamos pero mientras no tenga yo una evidencia de eso yo creo que no, no por mí sino por mucha gente que lo utiliza. Le platiqué con muchos inclusive vienen de otras cosas de la república", detalló.