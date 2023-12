Buscan nuevas unidades para bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Pedro Escobedo buscará renovar tres unidades de su parque vehicular para el siguiente año, toda vez que los camiones con los que se cuenta actualmente tienen varios años de antigüedad y algunos de ellos presentan múltiples fallas mecánicas, dio a conocer la presidenta de del patronato de Prevención y Control de Emergencias de Pedro Escobedo I.A.P., Miriam Sánchez Ruelas.

Indicó que ya se ha establecido el monto de inversión que representaría la adquisición de estas unidades, de manera que se están haciendo las labores y gestiones correspondientes para obtener el recurso. Recordó que la corporación cuenta con dos ambulancias, un vehículo tipo bomba y cuatro camiones de bomberos más y agregó que del total de estas unidades, solo dos están funcionando.

Local Reactivan bomberos de Pedro Escobedo operaciones

Mencionó que solo dos unidades están en operaciones debido a que se han tenido casos donde los otros vehículos salen a la atención de alguna emergencia, pero se averían durante el trayecto. Afirmó que esto además de retrasar la atención en los servicios, también representa un riesgo para los elementos que atienen en reporte.

“Queremos renovar tres unidades, porque ya las que tenemos son de años ya muy pasados y se han tenido antecedes de que han dejado tirados a los elementos. Entonces, la idea es que nadie se encuentre en riesgo, tanto nuestros operadores, como la ciudadanía. Queremos que no hay ese tipo de anomalías y haya el rescate correspondiente y que las emergencias se atiendan a tiempo”, comentó.

Destacó que una vez que se reactivaron las operaciones del Cuerpo de Bomberos de Pedro Escobedo será fundamental contar con unidades adecuadas para la atención de las emergencias que puedan surgir en todo el municipio, especialmente aquellos hechos que tienen lugar sobre la Carretera Federal México-Querétaro (autopista 57).

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Dijo que hasta el momento no ha sido urgente la renovación de vehículos toda vez que se atienden servicios solo en fines de semana. Sin embargo, apuntó que a partir de enero de 2024, tendrán que acelerar la adquisición de las unidades.

“Estamos trabajando nada más con una ambulancia y una camioneta de rescate. El camión aún no lo sacamos, solo lo sacamos para el día del desfile, no tuvimos ninguna incidencia, pero en realidad no pensamos quedarnos con él porque, como lo repito, estamos tratando de mejorar nuestro equipo para que todos nos encontremos más seguros”, apuntó.