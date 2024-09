Buscan poner en orden los anexos

El Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) trabaja un proyecto para poner en orden los centros de rehabilitación de adicciones en Querétaro. Dicha iniciativa tendría impacto en San Juan del Río y la intención es que estos espacios cumplan con la infraestructura y con personal capacitado, señaló la titular de Secretaría de Gobierno Municipal, Bibiana Rodríguez Montes.

Refirió que en días recientes sostuvo una reunión con el comisionado del CECA, Adolfo Ríos Méndez, donde uno de los temas que se abordó fue el ordenamiento de los anexos. En ese sentido, apuntó que se está desarrollando un proyecto que busca regular estos sitios, a fin de que cumplan con un espacio físico adecuado y que el personal que labora esté capacitado para ayudar a quienes se internen.

“Se está trabajando un gran proyecto para todo el estado y San Juan del Río no va a ser la excepción. Vamos a buscar que todos estos centros de rehabilitación estén mayormente normados, que puedan cumplir. Que no solamente lleguen y abran en un espacio que no cumple ni con cuestiones físicas, sobre todo con la capacitación del personal que atienden a quienes se anexan en estos lugares”, comentó.

Mencionó que a nivel municipal se trabaja de manera constante para que la red de centros de rehabilitación cumpla con toda la normativa que se solicita. Agregó que el propósito central de la iniciativa del CECA es contar con espacios donde el trabajo generado tenga un impacto positivo en el tratamiento de las personas que acuden a ellos.

De acuerdo con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de San Juan del Río, el Consejo Municipal Contra las Adicciones tiene registrados en un padrón a 34 centros de rehabilitación que operan al interior de la demarcación. Detalló que la mayoría de ellos cumplen con los requisitos para que las personas puedan internar a sus familiares. Mientras que otros siguen trámites para cumplir con las normas.

“Decirles que lo que se quiere precisamente es que los centros puedan, no solo en San Juan, reitero a nivel estatal, se puedan normar de una forma adecuada para que el trabajo que ahí se realice de verdad tenga un gran impacto entre las personas que asisten a estos centros a rehabilitarse. Y, sobre todo, buscar alternativas para cuando ellos logren un proceso de rehabilitación, podamos buscar algunas opciones para que ellos tengan alternativas”, dijo.

Finalmente, manifestó que la meta es que dentro de todos los anexos exista personal capacitado que respete a la personal que es internada.