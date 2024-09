Buscan rehabilitar acueducto de siglo XIX

Para evitar un mayor desprendimiento del pozo que se localiza en la calle Hermenegildo Galeana, el cual data del siglo XIX, la Secretaría de Obras Públicas colocó un acordonamiento preventivo, y en breve podría ser apuntalado, señaló la titular de esta área Edith Álvarez Flores.

En entrevista comentó que, desde hace dos semanas se buscó preservar este lugar, el cual, también era conocido como el acueducto de María Santísima de Guadalupe del año 1805, y que, aunque no representa riesgo a la población de San Juan del Río, quieren preservarlo.

Informó que también se está trabajando en un expediente técnico para revisar los trabajos que se tendrían que hacer para su restauración y dignificación, ya que está tomado en cuenta dentro del catálogo del patrimonio de sitios y monumentos de esta ciudad.

“Vale mucho la pena restaurar y rescatarlo, es uno de los inmuebles del patrimonio histórico y estamos trabajando en ello, y cuando tengamos el expediente sabremos cuánto se necesita y si hay posibilidades de arrancar con la obra. A lo mejor vamos a necesitar apuntalar, lo que no queremos es se dañe más”.

La funcionaria municipal comentó que, no se afecta el inmueble vecino a este acueducto antiguo puesto que solo se trata de infraestructura exterior, y que, será uno de los temas pendientes de la siguiente administración para dar seguimiento y buscar los recursos que se necesiten.

“Es en la parte posterior en la que nosotros trabajamos, no afectamos al inmueble, lo que si es que tenemos que protegerla para no generar alguna situación. Lo que vamos a hacer es reforzar para que no haya un desprendimiento. (El apuntalamiento) lo podríamos hacer esta semana”.

Álvarez Flores indicó que, hay otros lugares que también se revisan en la zona del Centro Histórico para evitar daños por el paso del tiempo y por lo longevo que llegan a ser algunos recintos.