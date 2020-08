Buscan salvar enjambres

Durante la época de verano se intensifican los reportes por enjambres de abejas, comunicó el apicultor, José Antonio Ugalde, dijo que diario acude a por lo menos dos llamados, las captura y traslada para evitar riesgos a la población, así como para garantizar la sobrevivencia de las abejas.

Dijo que en esta labor apoya a la Dirección Municipal de Protección Civil y a bomberos, quienes le pasan los reportes o en ocasiones la gente lo busca de forma directa.

“Apoyo a Protección Civil y a bomberos constantemente. Ahorita hay mucho trabajo de la abeja, ahorita hay muchos enjambres (…) Son como dos diarios, casi, son bastantes”.

Resaltó la importancia de evitar molestar los panales, así como generar más cultura en la población sobre cómo actuar ante la presencia de abejas, ya que una mala reacción provoca muertes, ejemplificó con dos casos de personas que fallecieron por piquetes de abejas.

“Necesitamos más comunicación con la ciudadanía de no quemarlas, no matarlas, no molestarlas, porque ha habido el caso que en comunidades las abejas han llegado a matar gente, en San Germán me tocó el caso de hace dos años o un año, que mataron a un señor que iba en su bicicleta (…) Hace poco hubo un deceso en Cazadero, de una res y un señor, que por querer salvar su resecita, llegaron las abejas y lo mataron con todo y el animal”.