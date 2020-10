Buscarán candidaturas ciudadanas

El presidente del Comité Directivo Municipal (CDM), del Partido Querétaro Independiente en San Juan del Río, Alberto Hurtado Guerrero, dio a conocer que los candidatos que postule este instituto político a los diversos cargos de elección popular serán respaldados por la ciudadanía, toda vez que se privilegiarán las candidaturas ciudadanas.

De cara a los comicios del 2021, este organismo político tiene previsto dentro de su selección dar prioridad a los perfiles ciudadanos, así como dar cumplimiento pleno a la equidad de género en la repartición de las distintas candidaturas.

Aseguró que durante la contienda anterior se privilegió dicho método con resultados satisfactorios no solo para el Querétaro Independiente sino para la población, postulando como candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río a Antonio Juan Camacho Ramírez conocido como “Juan Rock”, hoy integrante del Cabildo sanjuanense.

Por lo anterior, aseguró que los candidatos que emanen de dicho instituto político irán con el respaldo de la ciudadanía, para ello se mantienen listos los preparativos al interior del partido para efectuar la mejor selección.

“Puede ser gente externa, no necesariamente tiene que ser gente afiliada al partido, el partido está abierto a la gente, que es lo que mucha gente es lo que le mueve, que no lo tengan obligado a ciertas cuestione y que no haya dedazos y designaciones, por lo que no queremos es fastidiar a la gente con lo mismo de siempre, sino cambiar la forma de como asignar a los próximos candidatos”, concluyó.