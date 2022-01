Cabrera presume un “engranaje perfecto”

Entre los 3 niveles de gobierno se hace un engranaje perfecto en Querétaro, por lo que en un trabajo ordenado y coordinado la entidad tiene un lugar preponderante en el país, destacó el alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia.

"La seguridad se ha hecho con el ejército, la Guardia Nacional, y de manera importante con la policía queretana de los 18 municipios, así como la policía estatal. Generalmente, junto a Yucatán, Querétaro destaca por su seguridad, que tiene condiciones distintas a la nuestra", enfatizó.

Añadió que San Juan del Río tiene una frontera "compleja" con los estados de Hidalgo y el Estado de México, además de comprender parte de los municipios de la Zona Metropolitana, la región de Cadereyta y de la Sierra, lo que da sustento para formar parte de un estado sólido en el crecimiento.

Local

"El desarrollo económico es la base de las oportunidades. Una entidad que no tiene seguridad, base para la inversión, es una entidad que no en la parte económica puede ser inestable. No ser llamativo ni un destino como lo somos", destacó.

Señaló que en San Juan del Río la inversión que destinará el ejecutivo estatal, de 4 mil millones de pesos en materia de seguridad, será benéfica para los propósitos económicos y la mejora en este rubro a nivel social, principalmente con el empleo.

"Este anuncio viene, además de que nos da gusto, en términos de arrancar 2022 con cuatro meses de administración a alentar y hacer inversión de mano del gobernador, para que mucha de la tecnología que se anunció llegue a la frontera de San Juan del Río, porque se dispone para todo el estado", dijo.

Sobre la recaudación por el impuesto predial sostuvo que se cuenta con un promedio del 60% en lo que va de enero, por lo que estarán al pendiente de este rubro importante para la ejecución de los distintos programas y agendas para San Juan del Río.

"Estamos haciendo nuestro corte de caja a fin de mes y habremos de compararnos con el año anterior para ver el porcentaje de claves catastrales que fueron pagadas solamente en enero, y esperamos cubrir con este porcentaje porque venimos de una situación complicada", concluyó.