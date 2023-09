Calles desechas y en total abandono en San pedro Potrerillos

Al menos siete calles principales de la comunidad de San Pedro Potrerillos, en San Juan del Río, se encuentran en completo deterioro, situación que dificulta la movilidad de los habitantes, pero también obstaculiza el acceso de algunos servicios como la recolección de basura, transporte público, distribución de gas LP, repartidores de alimentos, entre otros, afirmó la subdelegada municipal de este sitio, Ricarda Ugalde Uribe.

Refirió que desde hace años las autoridades auxiliares que han estado al frente de esta localidad se han dedicado a gestionar la mejora de las calles ante los distintos Gobiernos Municipales, sin embargo, hasta el día de hoy estas solicitudes no han tenido respuesta y se han quedado en el abandono total.

Reiteró que estas vialidades son el paso principal de decenas de personas a diario, especialmente de trabajadores y menores, que se dirigen a sus centros de estudio. Añadió que las condiciones de las calles empeoran en épocas de lluvia, pues se vuelven intransitables.

“Son siete calles, todas son calles principales, por donde transitamos todos los días. Al igual, cuando llueve se ponen muy feas, los niños, pues meten un pie para sacar el otro y poder llegar a la escuela. Sí, están sumamente deterioradas, por muchos años en un total abandono y esperemos en esta administración poder recibir apoyo”, comentó.

En recorrido por la comunidad, habitantes señalaron que, en materia de obra pública, San Pedro Potrerillos no ha tenido inversiones desde hace años, lo cual, afirmaron, la ha convertido en una de las localidades con más carencias en San Juan del Río.

Sostuvieron que las condiciones en las que se encuentra el lugar son el reflejo del desinterés de las Administraciones Públicas Municipales que han pasado a lo largo de los años, sin importar las corrientes políticas que las encabecen.

“Así como se ve, así hemos estado mucho tiempo y siempre es lo mismo. Vienen en tiempos de campañas, nos endulzan el oído, nos hacen promesas y al final se les olvida que existimos. Que yo me acuerde, siempre han insistido en arreglar las calles, pero, pues hasta ahorita no se ha visto nada. Siempre hemos pensado que no le interesamos al gobierno por ser una comunidad chiquita, por eso nos tienen como nos tienen”, comentó.

Finalmente, la autoridad auxiliar señaló que en lo que va de esta administración se han hecho las gestiones correspondientes, por lo que se espera que durante este Gobierno Municipal se pueda consolidar la rehabilitación de dichas calles. Dijo que se busca el empedrado y construcción de banquetas en cada una de ellas.