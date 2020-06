Cambian de servicio médico del Ayuntamiento

El gobierno municipal cambió de proveedor del servicio médico y farmacéutico con la finalidad de mejorar la atención a los trabajadores, comunicó el alcalde, Guillermo Vega Guerrero, expuso que aunado a esto, revisará que sólo sea beneficiado el personal y familiares que por ley tienen este derecho.

Dijo que a partir del mes en curso se hizo el cambio de estos proveedores, debido a que se terminó el contrato que se tenía con la anterior empresa que ofrecía el servicio integral.

“Ahora hemos entrado en una nueva modalidad, en la cual, la parte médica la atiende el Hospital Coscami, la parte de farmacia la atiende Farma Ofertas, hay una red de especialistas que directamente al Municipio nos entregan sus consultas y creemos que está tomando un buen rumbo esta dinámica”.

Explicó que derivado de irregularidades que detectaron, por personas que reciben el servicio médico sin que deban ser beneficiarios, se lleva a cabo una nueva credencialización de los trabajadores para depurar y que sólo reciban atención quienes tienen derecho, esto con el objetivo que alcancen los 35 millones de pesos anuales que se invierten en esta prestación.

“Mucha gente que estaba recibiendo beneficios del servicio médico de manera irresponsable, por ejemplo la mamá de Gregorio López, quien tiene años recibiendo medicina cuando no debería tenerla a ella, porque no depende del hijo, el hijo ya es mayorcito de edad y no vive con el señor. Lo que hemos hecho es encontrar este tipo de cosas, por eso no alcanza para el servicio médico porque ya vimos que meten a la mamá, a la otra esposa, porque luego sale que tienen dos señoras”.