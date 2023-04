Camioneros asolados por constantes asaltos

En alerta se encuentran los traileros por los asaltos con violencia que se han registrado en la autopista federal 57, entre estos, el tramo carretero de Palmillas-Pedro Escobedo, así como en el libramiento hacia Apaseo el Grande, Guanajuato.

El delegado de Turismo de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), en el estado, Gerardo Gutiérrez Luna, especificó que en el trayecto Palmillas-Pedro Escobedo, regularmente un caso a la semana se registra, el cual es cometido por los delincuentes que con lujo de violencia, van en contra de los choferes, por ello, es que se han activado las alertas al interior de este gremio.

Mencionó que poca es la presencia que se tiene de la Guardia Nacional en estas carreteras, situación, que afirmó, resulta todavía más preocupante para los transportistas por el nivel de riesgo que presentan al realizar su labor en el centro de la República Mexicana.

En el caso del trayecto carretero de Palmillas-Apaseo el Grande, Guanajuato, comentó que son dos casos a la semana los que se han registrado regularmente y también en estos casos con violencia, dado que lanzan rocas a las unidades para destrozar el parabrisas o distraer al chofer y aprovechar el momento para despojarlos de sus pertenencias en el mejor de los casos, si no es que hasta el camión con la carga.

“Ya no son rateros, ya son asesinos porque nos han golpeado a los operadores, nos han balaceado los camiones, a un compañero le metieron dos balazos y ya no son asaltantes, ya son asesinos, desgraciadamente no hay denuncias, porque no pasa nada, para denunciar, hay que empezar marcando al 911, cuánto tiempo nos tienen en investigación, que cuáles eran las características y a la mera hora se corta la llamada y volver a empezar y luego que para ir a ratificar la denuncia, hay que ir a Fiscalía a perder cinco horas y no te devuelven nada de todos modos”.

Reiteró que ya no son intentos de robo, sino agresiones directas a los operadores con la finalidad de consumar este tipo de hechos, es por ello, que aseguró se ha pedido en reiteradas ocasiones más vigilancia carretera por parte de la Guardia Nacional ante la violencia en contra de los integrantes de este sector.