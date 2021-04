Campaña no es de dos, asegura Mauricio Kuri

La campaña electoral no solo se trata de dos candidatos, es de más de dos millones de queretanos que están interesados en lo que sucederá este próximo 6 de junio, sostuvo el candidato del partido Acción Nacional en alianza con Querétaro Independiente, Mauricio Kuri González.

En entrevista durante el cuarto día de la jornada proselitista realizada en la capital queretana, descartó que este proceso se encuentre solo entre dos de los diez aspirantes al gobierno estatal, como en su momento lo expresó el secretario general del Comité Estatal de Morena, Jesús Méndez, y con relación a la convocatoria para la firma de un pacto de civilidad, propuesta que inicialmente planteó Kuri González y que ha sido ya tomada por la sociedad civil y el Observatorio Ciudadano.

“La campaña es de los queretanos, no es de dos. Tenemos que juntar, incluirlos y ver lo que están pidiendo y los queretanos lo que quieren es saber quiénes son sus candidatos, quieren también que no haya guerra sucia, quieren que haya propuestas y que seamos muy abiertos que enseñemos nuestra tres de tres y que tengamos un respeto por el género”.

Dijo que está convencido que eso es lo que quieren los queretanos y que hoy se tiene una campaña de más de dos millones de queretanos que están muy interesados en lo que va pasar el 6 de junio.

El candidato del PAN confirmó que este domingo 11 de abril se suscribirá el pacto de civilidad por parte de los aspirantes al gobierno estatal. Hasta el momento con ocho de los diez contendientes. Pendientes los abanderados de Morena y Encuentro Solidario.

Cuestionado sobre si es suficiente con la firma de un pacto de civilidad, el candidato, dijo. “Se empieza a ver la voluntad con la gente. Mi comportamiento siempre ha sido de propuesta, de no generar guerra sucia y eso es lo que espera el queretano y por eso me permití invitarlos, pero si ellos no quieren están en su derecho”.

Por otra parte, y respecto a sus propuestas en este proceso electoral, destacó la creación de una Clínica Post Covid, para la atención de una parte importante de población que luego de contagiarse del virus han quedado con secuelas muy serias que deben atenderse.

Explicó que la intención es que en ciertos puntos del estado se pueda contar con una Clínica Anti Covid que a su vez se estaría apoyando con clínicas y casas de salud para el tema de prevención de enfermedades respiratorias.

Precisó que este proyecto en caso de llegar a la gubernatura sería financiado con recursos estatales para lo cual destacó que en Querétaro se cuenta con finanzas sanas.