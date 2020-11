Campesinos advierten severa crisis

El secretario estatal de la Confederación Agrarista Mexicana (CAM), César Vega Negrete, alertó de una nueva crisis en el campo tras la desaparición de 17 programas para el sector agropecuario para el 2021, aspecto que pone en focos rojos al sector primario y con ello la posibilidad de llevar a cabo movilizaciones para externar su inconformidad.

“Si es necesario movilizarnos, estamos dispuestos porque no podemos heredar a nuestros hijos y nietos una causa perdida, porque los campesinos no son de partidos, no son de colores, son revolucionarios, no vamos a permitir que esto siga pasando, no nos interesa realmente una cuestión de asuntos políticos, nos necesita la necesidad de la gente, esto es lo que nos une, la necesidad”.

A nivel nacional la CAM cuenta con la integración de 16 agrupaciones de productores agropecuarios, mismos que están dispuestos a llevar a cabo movilizaciones a fin de evitar mayor laceración al campo mexicano, ya que existen estados afectados por la falta de apoyos como: Fomento ganadero, Capitalización productiva pecuaria, Trazabilidad individual ganadera, Repoblamiento ganadero, Agrosemex, Fondo de contingencia par el sector avícola y porcícola, entre otros.

Esta situación ha provocado preocupación entre los productores agropecuarios no solo de temporal sino de riego y de ganado ante la falta de apoyos para mejorar la productividad del campo, por lo que para el 2021 visualizan un critico año en el sector.

Finalmente agregó que se llevarán a cabo distintas reuniones entre las organizaciones de productores agropecuarios a nivel nacional para accionar algún tipo de inconformidad derivado del desamparo en el que queda el campo por la eliminación de dichos programas por parte del Gobierno Federal.