Campesinos reclaman inoperancia en el RAN

Comisariados y ejidatarios del municipio de San Juan del Río piden la remoción del encargado de despacho del Registro Agrario Nacional (RAN), en el estado, Isaías Limón Jiménez, tras asegurar que es “inoperante” e “ineficaz” al frente de la dependencia federal.

Tras llevar a cabo una asamblea general este lunes en las instalaciones de la Unión de Ejidos “Adolfo López Mateos”, los integrantes de este sector, aseguraron que por varios años han sido ignorados por el servidor público, dado que para trámites relacionados con los ejidos tienen que recurrir a la capital queretana desde temprana hora para alcanzar un turno y si bien les va, tener una respuesta en un periodo de tres meses, ya que la mayoría la tiene tiempo posterior a este mencionado.

Durante la asamblea, los ejidatarios y comisariados acordaron llevar a cabo algunas estrategias, entre ellas, acudir en los próximos días a la Ciudad de México para entregar de mano propia la petición al director en jefe del RAN, Plutarco García Jiménez y mejorar el servicio de la institución en la entidad queretana.

El presidente de la Unión de Ejidos, Adrián Miranda Bárcenas, dijo que otra de las opciones es llevar a cabo una manifestación para ser escuchados, toda vez que tienen varios años con esta misma problemática y en los trámites menores o no hay respuesta o bien, se da un tiempo retardado en solución.

“Por medio de este conducto le solicitamos la remoción o cambio del encargado del RAN en el estado, Isaías Limón Jiménez, debido a la inoperancia e ineficacia en los trámites que se realizan en el Registro Agrario de la delegación Querétaro, desde que esta persona llegó como encargado se tiene la siguiente problemática, es sabido por todos que para sacar una cita para abrir el sobre de sucesión se tardan más de tres meses, así como para dejar lista de sucesores, cuando te dan la cita te piden que llegues a las nueve de la mañana y te atienden después del mediodía, no existe un orden, mucho menos planeación, para tramitar una simple constancia de vigencia de derechos tardan más de 60 días y tiene que dar uno varias vueltas”.

Por lo anterior, el dirigente de los ejidatarios aseguró que en los próximos días se buscará el apoyo en la Ciudad de México para mejorar la tramitología en la dependencia federal con sede en Querétaro, a fin de que los integrantes de este gremio se vean beneficiados.

“Por ejemplo, para que califiquen una constancia tardan más de un mes para decirte si es positiva o negativa, si se trata de enajenaciones tardan varios meses para calificarla y por cualquier motivo te ponen prevenciones, para solicitar un padrón del ejido se tardan aproximadamente cuatro meses, una de las problemáticas es la pérdida de documentos, la expedición de documentos por sentencia no avanzan y no dan informes, no tiene conocimientos de la materia ni mucho menos de la funcionalidad operativa de dicha institución, una de las culpables de esta mala funcionalidad del RAN también lo es la registradora Alma Rojas Delgado, que no hace su trabajo como es”.

Finalmente, comentó que la gran problemática de los ejidos y para los nuevos integrantes de comisariado, es la inscripción del acta de elección de los nuevos órganos de representación de un ejido, en varios ejidos se hay comisariados electos que terminan su periodo sin ser reconocidos por la autoridad, dejando sin efecto la vida jurídica del ejido.