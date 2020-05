Campo olvidado y castigado en pandemia

El sector agropecuario ha sido uno de los más olvidados y castigados por parte del Gobierno Federal sobre todo en estos tiempos de pandemia por el Covid-19 quienes día con día buscan distintas manera para su subsistencia, consideró el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal de San Juan del Río, Francisco Sinecio Barrón.

“El Gobierno Federal no ayuda, son puros anuncios los que echa en la televisión pero no he visto una ayuda que llegue por lo menos aquí en mi comunidad, no he visto que digan, aquí estamos dando apoyo a la gente necesitada para que puedan comer algo, aquí no se ha parado nadie del Gobierno Federal y si lo hacen lo hace como campaña política, si nos están denigrando, nos ven como los patitos feos pero a la vez que quieren que nosotros produzcamos para que coma toda la gente”.

Local Productores claman apoyo al campo

Refirió que desde el año pasado este sector presentó serías complicaciones para su actividad ante la falta de apoyos como semillas, fertilizantes y maquinaria por citar algunos como en años anteriores se había registrado, por lo que ha sido una época complicada para los productores agrícolas y pecuarios.

Este año se proyecta llevar a cabo un censo de productores agropecuarios y superficie sembrada para cuantificar el total de los integrantes de este sector como número de hectáreas ya que ante la falta de apoyos para esta actividad una gran disminución se ha presentado la misma.

Local Reducen superficie de siembra

Finalmente, indicó que a partir de junio se podrá conocer el total de superficie sembrada de temporal de maíz y frijol en el municipio sanjuanense con el fin de tener datos certeros, toda vez que muchos de los productores manifestaron su desinterés por llevar a cabo una importante programación de hectáreas ante la crítica situación climatológica.