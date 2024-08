Cancelan feria del libro en Escobedo

La Feria Internacional del Libro de Pedro Escobedo que se desarrollaría del 23 al 25 de agosto, fue cancelada. De acuerdo con Gustavo Morales Tapia, escritor que iba a tener una presentación durante el evento, esto se debió a que el actual Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde panista, Amarildo Bárcenas Reséndiz, retiró el apoyo al proyecto luego de los resultados de las elecciones de junio pasado.

Morales Tapia señaló que fue notificado sobre la cancelación de la feria por la cronista del municipio y organizadora del evento, Irma Sánchez Cruz.

Local Persisten altos índices de impunidad

Aseguró que en diálogos que sostuvo con Sánchez Cruz, esta le afirmó que el gobierno local retiraba el apoyo debido a los resultados de la elección para la presidencia municipal de Pedro Escobedo, donde la excandidata del Partido Acción Nacional (PAN), Mercedes Ponce Tovar, perdió por una amplia diferencia frente al abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“El proyecto se estaba trabajando todavía hasta hace algunos meses. Solo que, tras los resultados de la elección a presidente municipal y el cambio que va a venir con un nuevo partido, me comentó la cronista, la señora Irma, que se echaban para atrás todos los planes que se tenían, tanto la feria que se tenía para este mes, como también otros proyectos”, comentó.

Puntualizó que además de la cancelación de la Feria Internacional del Libro de Pedro Escobedo, el gobierno encabezado por el panista también retiró el apoyo a otros cuatro proyectos culturales y literarios, entre los que se encontraban la publicación de un libro sobre la historia del municipio, concursos literarios y exposiciones de artesanos.

Evento sería en la cabecera municipal. Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

La lectura que Morales Tapia le da a las acciones emprendidas por la administración encabezada por Amarildo Bárcenas Reséndiz es que se trata de una reprimenda por no haber logrado la continuidad del panismo en Pedro Escobedo y dar paso a la alternancia política con Morena.

Asimismo, lamentó que los personajes al frente del gobierno mezclen la política con temas que son de beneficio para la comunidad, teniendo como consecuencia las cancelaciones y la falta de apoyo a distintos proyectos que pretendían promover la cultura y las artes en la demarcación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Los eventos sociales, culturales y literarios no deberían de mezclarse con temas políticos. En este caso, esta cancelación se debió a un tema político donde el partido actual, pues, no ganó y esa situación echó para atrás algunos proyectos que le beneficiaban a la sociedad. Entonces, mi opinión es que está muy mal de que se combinen aspectos culturales con temas políticos, porque quien no es beneficiada es la sociedad y nosotros como escritores también nos vemos afectados”, subrayó.