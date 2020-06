Cancelan Juegos Florales pero conservan concurso de composición literaria

Debido al riesgo que implicaba llevar a cabo el evento de los Juegos Florales Nacionales durante la pandemia por Covid-19, para este año se decidió cancelarlo, pero se conservó el concurso de composición literaria Elogio a San Juan del Río, para el que se espera que este lunes se dé a conocer al ganador y el miércoles sea la entrega del premio.

Eduardo Guillén Romero, director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Juventud, indicó que la emergencia sanitaria cambió totalmente la dinámica para este año y los Juegos Florales no fueron la excepción, sobre todo por ser una convocatoria nacional.

“En el tema de los Juegos Florales también se dio por hecho que no iba a haber la ceremonia, por el tema de ser convocatoria nacional con la que recibimos paquetería de todas partes de México y era un riesgo que no se podía tomar en ese momento y se decidió, en esta ocasión, solamente hacer la convocatoria del Elogio, pero esto no contará como Juegos Florales”.

El pasado viernes cerró la convocatoria del Elogio a San Juan del Río, dijo que para esta ocasión se permitió la participación de poetas que ganaron anteriormente, pues en convocatorias previas se les pedía que dejaran pasar algunas ediciones para dar oportunidad a otras personas.

“Sobre todo en la categoría local, no hay tanta gente que se dedique a la poesía, entonces, en este año, por ser una convocatoria diferente y especial, para motivar la participación quitamos este filtro de que no hubieran ganado en años anteriores”.

El nombre del ganador y el título de su obra se darán a conocer a través de la página electrónica de la Presidencia Municipal de San Juan del Río, en este mismo sitio y en redes sociales se publicará la entrega del premio de 15 mil pesos, acto que se llevará a cabo el martes 23 a las 19 horas.