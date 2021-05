Candidatas llaman a la civilidad previo a la jornada electoral

La candidata a la gubernatura del estado de Querétaro por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos, llamó a los partidos políticos a la civilidad en este último tramo del proceso electoral, luego de los acontecimientos que se registraron la tarde de ayer en un evento proselitista en la comunidad de La Valla en San Juan del Río, en donde hubo conflictos entre simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y un grupo de choque.

Refirió que este tipo de actos no pueden permitirse y aprovechó para hacer un llamado a las autoridades de seguridad de los diferentes órdenes de gobierno y del Instituto Nacional Electoral (INE) para que las condiciones sean las óptimas para que las personas salgan a emitir su voto.

"El llamado es a que tengamos una jornada llena de paz, orden y civilidad, en donde reine la democracia y la participación de la gente, entonces el llamado también es a que las dependencias que deben estar monitoreando y previniendo, lo hagan".

Consideró que este no fue un atentado en contra de la candidata Celia Maya, y lamentó que su equipo de trabajo también haya repelido las agresiones, además dijo que espera que no se saque “raja política”, de esta situación.

“Lo del domingo no fue un atentado contra ella, ahí están los videos, que pena que también parte de su equipo le entró a la pelea. Esperemos que no se utilicen este tipo de acciones para sacar raja política porque es lo último que necesita este proceso electoral”.

Por otra parte, la candidata a la gubernatura de Querétaro por el Partido Encuentro Solidario (PES) María de Jesús Ibarra Silva, llamó a la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a no polarizar, dividir y confrontar a la ciudadanía rumbo al día de la contienda, con la finalidad de garantizar un ambiente de armonía y fiesta democrática en el estado y sus municipios.

No descartó que se trate de reacciones secundarias en contra del partido político que hoy gobierna el país, dado los continuos mensajes que emite Andrés Manuel López Obrador, que propician confrontaciones y divisionismo.

“Los candidatos de Morena me parece que polarizan desde la presidencia de la república, encontramos que el presidente divide, polariza, confronta y me parece que lo que sufrió la candidata Celia Maya pues es resultado precisamente de esa confrontación que el presidente de la república mantiene todos los días en su conferencia mañanera, en mi caso particular yo no he tenido ni la más mínima sospecha de que pudiera ser víctima de alguna agresión”.

Finalmente, pidió al electorado sanjuanense salir y votar el seis de junio por el candidato o candidata de su preferencia de tal manera que los resultados que se obtengan el día de la jornada sea por elección y decisión de la misma población.