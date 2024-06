Canteros piden impulso turístico para Escolásticas

Ante la alternancia que habrá en el Gobierno Municipal de Pedro Escobedo, una de las peticiones de los artistas y artesanos de la cantera de Escolásticas es la generación de estrategias para impulsar el turismo en esta comunidad, a fin de que haya una derrama económica para todas las familias que cuentan con un negocio en este sitio, afirmaron canteros de esta localidad, quienes pidieron omitir sus nombres.

Aseguraron que dentro de la actual administración pública municipal encabezada por el alcalde, Amarildo Bárcenas Reséndiz, ha sido poco el apoyo para la comunidad en la materia de promoción turística, esto a pesar de que Escolásticas es una de las comunidades más representativas de la demarcación, ya que es hogar de cientos de personas que se dedican al labrado de cantera y artesanas del textil.

“Sentimos que no ha habido el apoyo suficiente para la comunidad en el tema del turismo. Sabemos el potencial que tiene Escolásticas, incluso, y sin menospreciar a las otras comunidades, nos atrevemos a decir que es una de las comunidades más importantes del municipio por todo lo que hay. Tenemos la hacienda, están los talleres y hay muchas mujeres que hacen el trabajo de textil. Entonces, sentimos que eso no se ha explotado como debería”, comentó un lugareño.

Refirieron que en el último año ha sido más evidente la falta de apoyo del actual Gobierno Municipal, toda vez que no se han establecido programas para el impulso turístico de la comunidad. Incluso, destacaron que en este año no se realizó la tradicional Feria de la Cantera y el Textil, un proyecto generaba una derrama económica para las familias de la localidad, además de que posicionaba a Escolásticas en el mapa turístico de Pedro Escobedo.

Refirieron que si bien desconocen los motivos exactos de esta falta de apoyo, entre algunos vecinos del sitio existe la sospecha de que esto deriva de algunos hechos que se suscitaron el año pasado en la comunidad, como el impedimento de la construcción del “Museo de la Artesanía” que impulsaba el gobierno local y la represión a habitantes de Escolásticas el 13 de junio de 2023.

Además, señalaron que en este último año no se han destinado recursos para ejecutar alguna obra pública en la comunidad.

“Pues este año nos quitaron la Feria de la Cantera, que para nosotros era una oportunidad para dar a conocer y vender lo que hacemos. Claro, han hecho sus concursos y algunos compañeros han participado y eso está muy bien, pero no hay más. No hay apoyo para la comunidad, este gobierno no ha hecho nada. Entonces, lo que le pedimos al siguiente gobierno es que ponga atención en Escolásticas porque podemos ser una comunidad relevante”, dijo otro artesano.