Capacitan a benefactores de migrantes

Consolidada a nivel internacional como una de las agrupaciones de asistencia humanitaria, la Estancia del Migrante González y Martínez A.C., participó en el taller “Buenas prácticas para realizar entrevistas con la niñez migrante”.

El presidente de la organización, Martín Martínez Ríos, precisó que este taller se impartió por Kids in Need of Defense (Kind), y fue dirigido a personal de casas, albergues y comedores migrantes, con el objetivo de mejorar el protocolo de atención entre los menores migrantes.

Explicó que este tipo de espacios de capacitación y actualización se impulsan tras el incremento en el flujo migratorio de integrantes de dicha población, por ello, la importancia de mejorar los procesos de apoyo y atención para la niñez.

En el caso de Tequisquiapan, explicó que todos los meses en variable el tránsito de niños y niñas así como adolescentes que transitas por la Antigua Estación Bernal, sin embargo, calculó que por cada 10 migrantes, uno de ellos es menor.

“Durante este 2 y 3 de mayo hemos participado en este taller el cual está enfocado para atender a la niñez migrante conforme lo establecido en la Acnur, hemos estado participando activamente para brindar un mejor apoyo a pesar de todas las adversidades que se tienen”.

Finalmente explicó que este taller está avalado por el Alto Comisionado de las Nacionales Unidades para los Refugiados (Acnur; en inglés, UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees).