Capacitan en desarrollo humano a delegados

Con la finalidad de acercar la Administración Municipal a las autoridades auxiliares de San Juan del Río, por instrucciones del alcalde sanjuanense, Roberto Cabrera Valencia, se llevó a cabo la Novena Capacitación para delegados en el Foro San Juan del Portal del Diezmo, en la que se trataron temas de protección civil, apoyo psicológico a jóvenes y desarrollo humano.

En su mensaje, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, destacó el trabajo que realizan las autoridades auxiliares en el municipio, ya que sirven a sus comunidades, brindan atención a sus habitantes y realizan gestiones que redundan en beneficios para las y los sanjuanenses.

Local Registra Protección Civil 64 ataques de abejas

“Durante estos casi tres años de Administración y acompañamiento de ustedes, pues la verdad es que no me queda más que agradecer infinitamente que pongan mucha atención en lo que han podido hacer para brindar a las familias de sus comunidades. De eso se trata, es lo más importante, de poder servir, canalizar y saberles orientar; la gestión generalmente es eso y a ustedes, incluso, les implica el desafío de estar al pendiente con todas las autoridades, no solamente de las municipales, ustedes gestionan temas, ahora mismo, con autoridades federales”.

Por otra parte, la secretaria de Gobierno Municipal, Bibiana Rodríguez Montes, en su intervención, recordó que, durante el último año y medio, mediante este tipo de capacitaciones, se han abordado temas como la realización de trámites ante las distintas instancias municipales, de seguridad, entre otros.

También, reconoció, que los delegados son uno de los primeros contactos de la ciudadanía con las autoridades municipales y que, para ello es necesario que se cuente con una mejor sinergia y atender a las inquietudes o bien, canalizarlas con las áreas del gobierno que corresponde.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En el evento se dieron cita el director de la Juventud, Luis Alberto Galván Hernández; la directora de Apoyo Institucional, Dora Cristina Chavarría Salas; el jefe de Análisis y Gestión de Riesgos de Protección Civil Municipal, Raziel Luna Zúñiga; el director de Desarrollo Político, Enrique Rodríguez.