Capacitarán en legislación ambiental a empresarios

Socios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación San Juan del Río, recibirán capacitaciones en materia de legislación ambiental, comunicó el consultor legal, Rodrigo Ruiz Díaz.

Recordó que existe interés de las empresas afiliadas a la Cámara de tener este tipo de información para estar reguladas, por lo que también ofrece asesoría todos los jueves, actividad que complementará con por lo menos siete capacitaciones, las cuales tienen como fecha probable de inicio el próximo 19 de marzo con el tema de cómo atender órdenes de inspección de autoridad ambiental.

Las empresas que más se interesan en la legislación ambiental son las relacionadas con químico ambiental, alimentos y metalmecánico, principalmente aquellas que son proveedoras de empresas armadoras de la industria automotriz.

“Muchas veces surge la necesidad de entrarle al tema de la regulación, cuando ya eres visitado o sufriste alguna inspección, pero también hay otro tema importante, que en México tenemos mucha empresa trasnacional, si soy trasnacional pequeña, mediana o grande y quiero ser proveedora de una armadora automotriz, la empresa armadora me pide que cuente con permisos y documentación, sino no me contrata, esto propicia que las empresas busquen la regulación”.

Dijo que en el estado de Querétaro hay preocupación por ingresar en el esquema de regulación ambiental, pues recordó que la Legislatura local trabaja en un Código Ambiental, el cual sería el primero a nivel estado, aunque recordó que se han hecho lineamientos como el relacionado con reglamentar las bolsas de plástico.