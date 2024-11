Carestía ataca a los restauranteros

En lo que va del año, el sector restaurantero de San Juan del Río se ha enfrentado a un alza en los precios de insumos y servicios que se emplean al interior de estos negocios, impactando de esta manera su economía, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en la demarcación, Juan Carlos Alegría.

Refirió que ha sido un año complicado para el sector, pues a lo largo de estos meses varios productos de la canasta básica han incrementado sus precios, situación que genera mayores gastos para los restaurantes. Mencionó que estos aumentos se deben a múltiples factores, desde aspectos como la sequía que se ha registrado a lo largo del año, así como la escasez de algunos insumos.

Local Tianguistas esperan mejorar sus ventas

“Creo que desde el principio de año hemos tocado este tema y sigue incrementando. Se dice que es por las lluvias, otros que porque la sequía. En fin, son muchos factores que se dicen. Lo cierto es que es un alza y baja de precios impresionantes. Sobre todo, los aumentos. Los aumentos en varios productos han sido frecuentes, y pues hay que aguantar. Tenemos que aguantar esa alza y esperar a que ya se nivele”, comentó.

Destacó que algunos de los productos que más han sufrido ajustes al alza son las frutas y verduras, en especial el jitomate, limón, piña, aguacate y papaya. Aunado a ello, mencionó que también se han visto aumentos en productos lácteos y algunos cárnicos. Agregó que servicios también han sufrido un incremento en sus costos, tales como la energía eléctrica y el gas LP.

Mencionó que se prevé que, al cierre de este año, los precios del gas LP sufran un aumento del 10 por ciento, comportamiento que se ha visto en años anteriores durante las mismas fechas.

Ante esta situación, reiteró que los integrantes del sector restaurantero han resistido a la volatilidad de los precios de la canasta básica. Afirmó que si bien los ajustes han sido constantes en lo que va del año, dentro de los restaurantes se ha hecho un esfuerzo por mantener los precios de las cartas, a fin de no afectar a los comensales y que sigan acudientes a estos sitios.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“El gas ha sufrido un incremento. La luz ya no tarda en subir, porque noviembre y diciembre son el famoso incremento que a todos nos pega. Se dice que es por los adornos que se ponen, pero a veces no tienes nada y suben el tema de la luz. Entonces, como repito, nos queda aguantar porque nosotros no podemos hacer aumentos tan seguidos en nuestras cartas, para no afectar a los comensales”, dijo.