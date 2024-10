Carretera 45, entre baches y un socavón

Hace poco más de tres meses las intensas lluvias que se registraron entre los municipios de San Juan del Río, Querétaro y Huichapan, Hidalgo, provocaron un socavón sobre la Carretera Federal 45, la cual conecta a ambas demarcaciones. A la fecha, el daño sobre esta vía permanece, lo que lo convierte en un peligro, afirmaron automovilistas que circulan frecuentemente por este sitio.

José Sánchez, habitante de Huichapan, refirió que el socavón se encuentra en un pequeño puente ubicado a la altura de la zona conocida como Rancho Guadalupe, con dirección a Huichapan. Contó que el desgajamiento de esta parte del camino se produjo en julio pasado, después de las lluvias que se presentaron.

Afirmó que, después de tres meses de este hecho, el daño sobre la carretera continúa. Además, mencionó que al día de hoy las señalizaciones no son las correctas, pues en la zona solo permanecen unos cuentos trafitambos, lo que implica un riesgo para los automovilistas, especialmente para aquellos que circulan por las noches.

“El socavón ya tiene como tres meses. Cuando recién apareció, lo acordonaron para que la gente lo viera y tomara sus precauciones. Ahorita ya no está la cinta y solo hay pocos trafitambos. No hay una señalización correcta y eso es muy peligroso. Mucha gente que viaja en la noche ha estado en riesgo de caer porque no lo ven. Tienen que maniobrar ya hasta que lo tienen de cerquita, y pues eso es riesgoso también”, comentó.

Explicó que el socavón abarca los carriles de acotamiento y de baja velocidad, lo que ha obligado a que la carretera se estreche en esta zona y que vehículos de diferentes dimensiones circulen por un mismo carril. Reiteró que a la fecha ninguna instancia ha acudido al lugar para realizar la reparación del camino, la cual es competencia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Por otra parte, en entrevista por separado, automovilistas señalaron que otro de los problemas que se presentan sobre esta vialidad son los baches que existen, los cuales comienzan desde el tramo correspondiente a San Juan del Río hasta Huichapan. Aseveraron que estas afectaciones son producto de la falta de mantenimiento que se le ha dado a esta carretera y a pesar de que recientemente se taparon los baches más prominentes, el problema sigue.

“Los baches están en todos lados, desde Paso de Mata, en San Juan del Río, hasta cuando llegas a Huichapan. Son hoyos grandísimos y pues, muy peligrosos, sobre todo porque si llegas a caer, valió tu coche (…). Yo creo que es por falta de mantenimiento, desde hace años que no se le da mantenimiento a esta carretera. Eso es lo que ha provocado esto, que estén en pésimas condiciones”, dijo una de las personas consultadas.