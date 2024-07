Carretera San Pedro sigue en litigio

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia dio a conocer que el litigio sobre la carretera a San Pedro Ahuacatlán prevalece entre miembros de ejido y el Estado, esto por el derecho de vía y otras consideraciones, razón por la que, anticipó que este tema quedará pendiente para la siguiente administración.

Mencionó que, a pesar de que se han presentado mesas de trabajo, la propuesta para seguir con esta infraestructura que se quedó inconclusa desde a mediados de la administración estatal pasada, no ha avanzado, pero que esperan seguir con los diálogos y entendimiento al respecto.

Comentó que, lo que se pretende es que entre las dos partes surja un tercer plan para dar pauta a los esquemas, ya que los ejidatarios argumentan que hay un perímetro que obstruye su paso, mientras que el Estado, refiere que la arteria es un derecho de vía para todos.

“Desafortunadamente, se quedó así porque se consideró que había dos derechos y el juicio sigue, y no se puede continuar con el proyecto hasta que no se resuelvan las controversias. Pues en la siguiente administración 24-27, lo vamos a estar analizando y tenemos que encontrar una solución porque no podemos ser omisos”.

Sostuvo que, esta arteria sería de gran utilidad una vez terminada, puesto que colinda con las comunidades de Visthá, La Llave, La Valla, para localidades de Tequisquiapan como La Fuente, pero sobre todo como acceso rápido para la 57, por el tramo de la comunidad de La Estancia.

Cabrera Valencia comentó que su administración no será omisa de este tipo de situaciones, y que es por ello que pretenden darle salida al tema en la próxima administración, sobre todo porque poco a poco, han logrado entendimiento y alianzas para otros temas con el ejido.

“Cuando nosotros llegamos, había mucho tiempo que habían cerrado el balneario, no tenían permisos y había confrontaciones, ahora ya no, ahora hay una excelente relación, y les entregamos sus licencias para el funcionamiento del balneario”, reiteró.