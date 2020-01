Cartitas de esperanza esperan un juguete

Con el cielo como techo, un par de cobijas y un puñado de esperanzas para recibir un regalo este Día de Reyes, duermen diariamente decenas de niños en las principales calles de San Juan del Río, lugar que se ha convertido en su casa por largos periodos y pese a cualquier inclemencia del clima.

Por lo regular estos menores son del municipio de Amealco de Bonfil, y acuden a este sitio para ayudar a la venta de artesanías, y aprovechar la afluencia turística, aunque esto los haga abandonar la ilusión de esperar juguetes o ropa debajo de un árbol de navidad.

Local Alistan operativo Reyes Magos

Tal es el caso de Mario, un pequeño de cuatro años, quien platicó que le gustan los carritos de carreras, y que el ultimo que le regalaron fue hace un año, y que espera que para este año los Reyes Magos le dejen otro, pero también quiere un par de zapatos o tenis porque los suyos ya son viejitos y casi no le quedan.

Marianita y su hermana tienen una fascinación por las princesas, y les gustaría recibir este 6 de enero unas, sin embargo, ellas dicen que los Reyes son pobres, y que saben que a ellas no les traerán nada, sobre todo porque aseguran que viven en la calle.

Local Caravana de Reyes Magos regalará sonrisas

“Dice mi mamá que los Reyes no tienen dinero que como dormimos en la calle no van a saber llegar con nosotros, luego para el otro año tal vez lleguen, pero ahora no, o tal vez solo a mi hermanita”, comentó la menor.

Como ellos hay decenas de chiquitines que duermen a la intemperie, y que caminan largas distancias para vender artesanías, dulces o simplemente para pedir un taco y llevarlo a sus familias.