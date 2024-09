Celebran 85 años del PAN

Militantes del Partido Acción Nacional (PAN) se reunieron la mañana del sábado en la explanada del Jardín Independencia, en la zona centro de San Juan del Río, para conmemorar el 85 aniversario de la fundación de este instituto político. Entre banderas blanquiazules, gritos y aplausos recordaron la historia del organismo fundado por Manuel Gómez Morín.

Durante su mensaje, la presidenta del Comité Directivo Municipal del partido blanquiazul, Judith Ortiz Monroy, señaló que la creación del PAN fue el fruto de los esfuerzos de la sociedad civil y destacó el papel que este instituto político ha tenido en la historia del país, afirmando que los principios han tenido influencia en la evolución política y económica del México.

PAN seguirá gobernando en San Juan: Leonor Mejía

Ante los argumentos de que el PAN está en crisis, la dirigente local afirmó que el partido político no es el que ha cometido errores, sino que las personas que lo integran son quienes se han equivocado. Asimismo, crítico que algunos de los integrantes de este partido político han adoptado prácticas que antes desdeñaban.

“Mucho se dice que el PAN está en crisis y yo, respetuosamente, le digo que no es el partido quien ha cometido errores. El partido existe y seguirá existiendo por muchos años más. Somos nosotros, y me refiero desde lo nacional hasta lo local, en que hemos caído en prácticas que antes tanto criticábamos, y que ahora mucha de ellas las hemos hecho propias y las hemos convertido en algo cotidiano y normal”, comentó.

Foto: Mario Luna / El Sol de San Juan del Río

En ese sentido, instó a la militancia a hacer un análisis sobre su actuar dentro del panismo. Aseveró que es necesario que los integrantes de este instituto político dejen de lado los intereses personales y de grupo, para anteponer el bien común.

“Si queremos que el PAN siga siendo la opción para y los mexicanos, debemos de hacer un análisis verdadero, profundo, que nos haga cimbrar y entender que la generosidad no significa que otros me atropellen. No, eso no es. Generosidad es dejar de lado mis intereses personales y de grupo, anteponiendo verdaderamente el bien común”, subrayó.

Por su parte, el panista Roberto Cabrera Valencia, enalteció los valores e ideologías fundacionales del PAN, especialmente aquellas afianzadas en el cristianismo.