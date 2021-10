Celebran devotos a San Judas Tadeo

Decenas de fieles de San Judas Tadeo de San Juan del Río, acudieron desde temprana hora a la parroquia de San José Obrero para participar en la misa que este año se celebró en honor al santo.

Poco antes de las 8:00 am., con imágenes y figuras del santo patrono de las causas difíciles en brazos, los creyentes comenzaron a llegar al recinto católico para demostrar su fe y también el agradecimiento por los favores recibidos, especialmente este 28 de octubre, figura católica que forma parte de las celebraciones litúrgicas del catolicismo, que desde el siglo VIII nombró el 28 de octubre como el natalicio de San Judas Tadeo y de San Simón.

Misael Rigoberto Ugalde Ugalde, joven devoto del santo de las causas difíciles, compartió que todos los días 28 de cada mes, agradece a San Judas Tadeo los favores recibidos, a cambio, en su nicho coloca velas y arreglos florales para mantener vivo y presente al agradecimiento, en esta ocasión, con la figura de 1.20 metros de altura a cuestas, decidió acudir a la misa que por primera ocasión llevo a cabo la parroquia de San José Obrero.

“Para mí es muy importante festejar a mi santito porque me ha hecho muchos favores y cada favor que me hace le compró sus velitas como agradecimiento de todo lo que me ha dado”, citó.

Son cuatro misas las programadas para este día en honor a San Judas Tadeo, las cuales contarán con sus respectivas medidas de seguridad sanitarias, entre ellas; la sana distancia, uso del cubrebocas y gel antibacterial, por lo que se espera al medio día y por la tarde, un importante número de devotos del santo patrono de las causas difíciles.