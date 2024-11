Celebran el día del cartero

Una de las ocupaciones más antiguas de México y que hasta el día de hoy se mantiene viva en el municipio de San Juan del Río, es la labor del cartero, cuya actividad se realiza a pleno rayo del sol o con lluvia, compartió Abraham Sánchez Aguilar, quien se desempeña en el oficio.

Preparado como todos los días para comenzar con su labor, como un día habitual, en vísperas del 12 de noviembre, Día del Cartero, compartió que por más de 30 años ha recorrido a pie, en bicicleta y en moto las calles de colonias y comunidades del municipio haciendo esta labor, que para él es el modelo más antiguo de la comunicación.

En su centro de trabajo ubicado en la calle 20 de Mayo, esquina Belisario Domínguez, en la zona céntrica de la ciudad, se dedica a organizar su correspondencia como todos los días para iniciar con su ruta de recorrido con los primeros rayos del sol, por lo que fue ahí en donde comentó que miles de vivencias ha tenido durante las tres décadas de labor, las mejores y las que dijo que son más motivantes cuando la gente reconoce su labor.

El trabajo que realiza él y sus compañeros va más allá de repartir la correspondencia, ya que desde que reciben la correspondencia, la clasifican, la ordenan y la transportan, ya sea en cartas y paquetes menores, los cuales son llevados hasta la puerta de los hogares sanjuanenses.

Con los primeros rayos del sol, inicia sus labores diariamente. Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

Él consideró que la labor de los carteros es un eslabón para mantener comunicada a la población no solo del país, sino a nivel internacional, ya que ellos son los encargados de dar las buenas y las malas noticias en muchos de los casos.

“Mi oficio es cartero, ya tengo 30 años de servicio, inicié muy joven y pues la verdad me ha gustado mucho, me agrada este trabajo, pues sí, a pesar de que hay este muchas redes sociales, esto todavía sigue constante el correo y aquí estamos y pues sí, es un reto diario esta labor, mucha gente si nos reconoce en nuestro trabajo, yo les agradezco mucho y pues ahora sí que no se olviden de nosotros, que, pues día a día estamos en el sol o en la lluvia, fríos y pues estamos los 365 días del año”.

No solo uno, sino, varios sustos, compartió que son los que se ha llevado con los perros de los hogares a donde tiene que llevar la correspondencia, pues una de esas anécdotas, comentó que la propietaria mejor le pidió retirarse para evitar agresiones caninas, sin que pasará a mayores, sin embargo, dijo que no dejan de ser experiencias vividas dentro de su labor.

“Si nos han tocado varias situaciones, principalmente lo que son los perros que nos persiguen demasiado, pero si ha habido algunos detallitos con ellos, pero al fin, pues tenemos que sacar el trabajo, un día fui a un domicilio a dejar una correspondencia, por lo cual esté en ese momento, pues este me salieron como cinco perros y la tenía que entregar, pero afortunadamente, pues salió la dueña y me dijo no lo respeto mucho y pues este no quiero que le pase nada, dice y mejor váyase”.

Durante varias décadas ha recorrido las calles de las colonias y comunidades sanjuanenses. Foto: David Valdez / El Sol de San Juan del Río

De esta manera es como compartió que han transcurrido 30 años de su vida dentro de la labor de cartero, trabajo que aseguró le ha dejado grandes experiencias y anécdotas al lado de sus compañeros, a quienes dijo que admira por su gran trayectoria que también tiene y que diario sin importar las condiciones climáticas, llegan con todas las ganas de llevar la correspondencia.