Celia Maya compromete seguridad en Amealco

En el municipio de Amealco, la candidata de Morena a la gubernatura Celia Maya García expuso que trabajará con los estados vecinos para blindar al estado en seguridad, la creación de una dependencia para la promoción de las artesanías, además del fomento del turismo en esa zona.

“Me pedían un Instituto de las Artesanías, pues en Amealco hay muchas mujeres que se dedican a las artesanías que es muy apreciada en todo el mundo, pero que en ocasiones se les complica comercializar, pues los vamos apoyar, subrayó.

Recalcó que una de sus propuestas es la creación de una policía comunitaria capacitada con personas de la localidad, con un salario digno, y con las prestaciones necesarias.

Durante su visita a este municipio, un grupo de habitantes de la región le otorgaron a la candidata el “Bastón de Mando” en representación de máxima jerarquía espiritual y de gobierno de las comunidades indígenas.

“Me siento emocionada y agradecida de que me hayan otorgado el Bastón de Mando, el ritual de respeto a la tierra, lo que entiendo y significa para mí; es que me hacen participe de sus problemas y me permiten que sea yo, quien pueda resolverlos”, subrayó.

También enfatizó que una de sus principales propuestas es que no faltará agua en ninguna casa de Querétaro, con su programa de cosecha de agua, revisar las fugas, presupuesto, y tecnificar la agricultura.

“Porque vamos a crear empleo para todos, porque lo que buscamos es el bienestar para las y los Queretanos, porque podemos vivir mejor”, explicó la candidata.