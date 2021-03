Celia Maya se registra ante el IEEQ como candidata a la gubernatura

Este jueves se registró como candidata a la gubernatura de Querétaro, Celia Maya García por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ante el Instituto Electoral del Estado (IEEQ), en el que destacó que se registró para ganar, y en el acto político más importante de su vida.

Durante este evento estuvo ausente el líder nacional de Morena, Mario Delgado, sin embargo acudió acompañada del secretario general en funciones de presidente, Jesús Méndez Aguilar, así como sus asesores políticos. Además que al exterior del órgano electoral se congregaron simpatizantes con pancartas así como aspirantes a candidaturas por este partido.

Local Morena elige con rifa a sus “pluris”

La también exmagistrada agradeció a Morena que la hayan nombrado como defensora de la cuarta transformación que liderada el presidente, Andrés Manuel López Obrador;

“El cambio pacifico en Querétaro es posible. (...) No mentir, no robar y no traicionar”, subrayó.

Afirmó que hará una campaña desde la ley, con debate crítico, sin difamaciones, por lo que pide lo mismo a sus contrincantes; además que respetará las medidas sanitarias en los actos y recorridos que inicie desde el 4 de abril.