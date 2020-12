Celia Maya sin posibilidades: Susana Águila

“El doctor, Gilberto Herrera Ruiz, era el candidato idóneo que necesitábamos”, subrayó la regidora morenista, Susana Águila Flores, consideró que Celia Maya García “no tiene posibilidades”.

Al ser cuestionada sobre la aparente designación de la exmagistrada como candidata a la gubernatura de Querétaro por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la regidora subrayó que debió ser Herrera Ruiz, de quien es abiertamente partidaria.

Local Morenistas piden conocer encuesta

“Voy a hablar por mí, porque desde luego somos un partido donde no hay un pensamiento único, pero yo creo que el doctor, Gilberto Herrera, era el candidato idóneo (…) lo he conocido como delegado, al frente de los programas federales de Bienestar y lo he visto como un hombre extremadamente trabajador, muy comprometido, sencillo, ejecutivo, que resuelve las cosas”.

Sobre Maya García precisó “Respeto mucho a la magistrada porque en dos ocasiones compitió y lo hizo en condiciones muy desfavorables para nosotros, cuando tal vez nadie quería ser candidato y ella le entró al quite y eso es digno de reconocerse, pero yo creo que ya no es su momento”.

Indicó que entre la militancia hay desánimo por la aparente imposición, mientras que Herrera Ruiz ha llamado a cerrar filas a favor de Celia Maya, pero la regidora consideró que esto “Es muy difícil, si antes no se transparenta la encuesta, que nos digan cuándo se hizo porque nadie nos enteramos y que nos digan también la metodología (…) Siento que es como una burla que nos digan ‘aquí está ya el candidato’ ¿Qué estamos pintados los militantes? Nos ha tocado poner nuestro tiempo, nuestro dinero para construir un proyecto de izquierda”.