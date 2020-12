Centro de Desarrollo Comunitario listo para recibir pacientes con Covid-19

En caso de ser necesario, el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), situado en Granjas Banthí, podría ser utilizado para aislar a los pacientes asintomáticos o no graves que se detecten con la próxima aplicación de pruebas rápidas para identificar Covid-19, comunicó el presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero.

“El CDC de Granjas Banthí, que ya tenemos listo, se podría aprobar el que se haga una sede de asilamiento, si crecieran los contagios y la persona no tuviera dónde aislarse, porque ése es un fenómeno, muchas veces saben que tienen la enfermedad, pero van a su casa y conviven con más personas y tienen que ir a trabajar”.

Recordó que el CDC es un espacio ya habilitado, en el que se invirtieron recursos municipales para hacer diversas mejoras en las instalaciones, a efecto que fuera funcional en caso de necesitarse como centro de aislamiento para pacientes con Covid-19.

“Ya está listo, hicimos una inversión de dos millones, cambiamos baños, quitamos goteras, cambiamos cuestiones eléctricas, ya está listo y podría volverse una sede aislamiento colectivo, con medidas y con todo, pero eso se irá determinando, conforme la numeraria de la Secretaría de Salud”.

Precisó que, junto con la aplicación de pruebas rápidas, es una de las acciones preventivas que lleva a cabo el gobierno municipal y estatal, con la intención de frenar la cadena de contagio.

“Estamos sumados haciendo lo que más podemos por este tema que no ha terminado y la vacuna no está pronto, no ha terminado, viene el frío, viene este refuerzo del Municipio con el Estado para poder cuidar a nuestra población”.