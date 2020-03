Centros comerciales se unieron a #undíasinnosotras

En los centros comerciales no hubo penalización por que faltaran a laborar mujeres, sin embargo, algunas de ellas si asistieron y otras decidieron no acudir, por este motivo en las líneas de cajas se pudo observar la presencia de hombres realizando el cobro.

En algunos letreros dentro de la tienda se pudo leer: "nos solidarizamos a las causas que buscan mejorar nuestra convivencia y la unión de los mexicanos" y por este motivo no descontarían el día a quienes decidieran no acudir a laborar.

Las empleadas que acudieron nos comentaron que: "mi responsabilidad es con el trabajo y a mi no me quita nada venir a trabajar, lo hago con gusto, eso no quiere decir que no esté favor de lo que busca este movimiento".

Finalmente los empleados hombres comentaron que es raro no ver a sus compañeras como de manera normal lo hacen, pero que están a favor de su movimiento y del respeto que buscan lograr.