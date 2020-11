Cerrados 30% de locales en el Juárez

El secretario general del mercado Benito Juárez, Juan Ávila García, dio a conocer que el 30% de los locales de este lugar permanece cerrado derivado de las bajas ventas, al precisar que no les es costeable abrir cuando los pasillos lucen solitarios la mayor parte de día, derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19.

Resaltó que los propietarios de los locales indicaron que las ganancias están por el suelo, por lo que, en algunos casos, lo que han decidido es vender la mercancía por fuera del mercado o bien, auto consumirla como es el caso de los que comercializaban alimentos.

“Tenemos un 30% de los locales cerrados que no abren porque no les conviene, sabemos que el hecho de tener que venir a trabajar implica gastos de comida, gasolina, pasajes, salarios y servicios de agua y luz, en ocasiones no vendían nada o si acaso llegaban a unos 200 pesos”.

Sostuvo que los giros que se encuentran con mayor impacto económico son los de peleterías, ropa, juguetes, regalos, papelerías, uniformes, perfumes, entre otros, y que esperan que pronto exista una vacuna contra el Coronavirus para que puedan tener otra normalidad.

Ávila García refirió que, para hacer frente a esta grave situación económica, algunos de los locatarios han tenido que acudir a créditos, los cuales les e complicado pagar, ya que, en casos, las ganancias que obtienen de forma independiente no les dan para cubrir las tarifas.

Finalmente, dijo que espera que para el próximo mes se pueda tener un panorama distinto, ya que es cuando comercios de ciertos giros se reponen de la recesión económica que prevalece durante el año.