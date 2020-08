Cerraron 30% de despachos jurídicos

Alrededor del 30 por ciento de despachos jurídicos privados debieron cerrar por la disminución de trabajo que tuvieron a raíz de las medidas preventivas que se aplicaron por la pandemia de Covid-19, calculó Martín Hernández Hernández, secretario de vinculación con órganos jurisdiccionales de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro (Fecaaq).

Recordó que los juzgados estuvieron cerrados durante tres meses, luego se atravesó el periodo vacacional, por lo que fue un tiempo largo de afectación a la economía de los abogados litigantes, quienes en su mayoría trabajan de forma independiente.

“Como abogados litigantes, igual que todo el mundo, sufrimos por el tema de la cuarentena, no estuvieron activos los juzgados alrededor de tres meses, luego regresaron a funcionar prácticamente un mes, pero después salieron de vacaciones y el tema es que el gremio está muy afectado en el tema económico. Se vino el cierre de aproximadamente un 30 por ciento de despachos privados”.

Agregó que estos profesionistas, como otros que trabajan por honorarios, no tuvieron un esquema de apoyo gubernamental que les ayudará a enfrentar la afectación económica.

“La situación ha afectado gravemente la economía de los abogados, porque no tenemos otro esquema de poder recibir apoyos o recursos, a los abogados no se les dio nada, no hubo un apoyo de Gobierno, no hubo un apoyo de nadie para el tema de poder rescatar, al menos temporalmente, el tema de los abogados litigantes”.