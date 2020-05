Cerveza “refresca” ventas en tiendas

Tiendas de conveniencia de San Juan del Río percibieron un respiro a sus finanzas, luego del reabastecimiento de cerveza que se dio desde el pasado jueves, toda vez que sus ventas habían tenido una baja considerable en el último mes, declaró una de las vendedoras de estos espacios.

Relató que el jueves cuando arribó el camión de cerveza, algunas personas empezaron a tomar fotos y avisar sobre el abasto, y en cuestión de horas la gente llegó pidiendo en grandes cantidades y preguntaban si el precio sería el mismo o si habría algún incremento.

Posteriormente dijo que en las vitrinas de la tienda colocó algunas laminas con la leyenda de que solo se podrían llevar un six de cerveza por persona, esto a manera de controlar la demanda de los sedientos sanjuanenses para quienes terminó la larga espera.

“La gente empezó por decirlo de alguna manera a enloquecer por la cerveza, tomaban fotos y pensaban que la venta sería regular, pero no, la recomendación fue que solo fuera un six a la gente no le gusta, pero de alguna manera han cumplido con esta normativa”.

Comentó que las medidas de sanidad en las tiendas de conveniencia se tuvieron que enrudecer de tal modo que se ha exigido el uso de cubrebocas, la colocación de gel al ingreso, y que al interior solo permanezcan tres personas consumiendo.

Finalmente la vendedora dijo que el 70% de sus ganancias se derivan de la venta de este producto, por ello les interesa que las actividades se reanuden e incluso puedan tener a su personal completo laborando, ya que además en algunos casos tuvieron que hacer despidos para evitar aglomeraciones.