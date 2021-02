Cetemistas piden a sus agremiados evitar reuniones por San Valentín

Con el objetivo de evitar más contagios de Covid-19 entre los trabajadores de las empresas de San Juan del Río, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en la región, J. Santos Nemesio Alonso García, informó que se han efectuado exhortos a los agremiados para evitar reuniones sociales o familiares con motivo del 14 de febrero.

Dijo que, aunque por parte de la CTM es considerado todavía como bajo el número de agremiados infectados del virus, sin embargo, resulta igual de preocupante como si fueran decenas, por ello, desde la semana pasada se empezó a pedir que eviten salir a socializar el próximo fin de semana con motivo del Día del Amor y Amistad.

Local Sector obrero local reporta 20 muertes por Covid-19

Indico que mediante reuniones con instancias de salud y del trabajo, se ha pedido fortalecer las medidas sanitarias al interior de las empresas, precisamente para reducir los riesgos de contagios entre los agremiados, de ahí el llamado a sumarse al esfuerzo que la parte patronal realiza para salvaguardar la integridad física y de salud de los empleados.

Comentó que de reuniones familiares o sociales se han identificado posibles contagios del virus, por ello la importancia de que mantengan sana distancia con las demás personas los trabajadores para evitar riesgos al interior de las empresas.

“Les hemos estado pidiendo que nos apoyen no saliendo, sabemos que es una situación difícil porque la verdad, están sometidos a mucho estrés, pero es importante que atiendan los llamados de las autoridades de salud, de los mismos patrones a no salir a socializar, no es momento y aunque hemos tenido pocos contagiados en CTM, no deja de ser importante porque no es fácil el comportamiento del virus”.