Cierran preescolar en Nuevo San Juan

Padres de familia del preescolar “Ernesto Perrusquia Layseca”, ubicado en el fraccionamiento Nuevo San Juan, acudirán a las instalaciones de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), debido a la falta de acuerdos que se dio este jueves para clarificar los ingresos y egresos económicos por parte de las integrantes del comité de tutores.

Poco antes de las nueve de la mañana de este jueves, en mayoría, madres de familia, acudieron con cartulinas para cerrar la escuela y ser escuchadas por la autoridad educativa, ya que no se ha tenido cuentas claras en el dinero que se recaudó por parte de la tesorera de este lugar, quien hoy este día de la reunión se ausentó por cuestiones de vacaciones, citaron.

Local Advierten con cerrar preescolar en Nuevo San Juan

“Es una burla lo que llegaron a hacer las representantes de USEBEQ, rompieron el candado que habíamos puesto y desde luego, autoritariamente dijeron que todo se arreglaría adentro, solo estuvieron diciendo que atenderán el problema, pero el problema es que la directora estaba presente y no se le pedía cuentas claras, la tesorera hoy no fue que porque tenía un viaje pagado y ya no se presentaría, de que se trata entonces”.

Inconformes porque además restan pocas semanas para que concluya el ciclo escolar 2022-2023, las madres de familia, citaron que por eso es que acudirán directamente a las oficinas de la USEBEQ a manifestarse para que haya una solución, debido a que consideraron improductiva la reunión que se tuvo con las representantes de la USEBEQ, debido a que no hubo acuerdo para que se presentaran recibos y comprobantes de gastos de los 72 mil 459 pesos que se obtuvieron por concepto de aportaciones de los tutores.

“Estamos muy molestas, pareciera que tiene palancas la directora en la USEBEQ, esta autoridad no nos dio ninguna respuesta, entonces qué es lo que tiene que proceder, ir directamente a la USEBEQ o ir a buscar al Presidente?, o al Gobernador?, que tenemos que hacer, es dinero de los papás que se juntó para necesidades, no comprobaron con documentos lo que se gastó, no fueron 100 pesos, fueron 72 mil 244 y solo hay 21 mil 459, pero el martes nos decía la tesorera que si queremos en ese momento nos daba en efectivo poco más de 10 mil pesos que traía”.

Ante esta situación, manifestaron que este viernes propondrán otras acciones para que sean tomadas en cuenta, ya que no es la primera vez que se tiene ese tipo de situaciones en la institución, y aseguraron que no es posible que la directora siga en el mismo cargo, aun cuando, se ha comprobado que ocurren este tipo de situaciones.

Por su parte, la USEBEQ emitió una ficha informativa en la cual informó que se llevarán a cabo varias acciones, entre ellas; “una auditoría al comité, una asamblea general para rendir informe de la auditoría, exposición en la asamblea de propuestas para la clausura del ciclo escolar, no se negarán documentos ni se harán ningún tipo de condicionamientos, y se dará seguimiento escritos que realicen madres de familia para su atención”.