Cierran preescolar padres de familia

Padres de familia del preescolar “Josefa Vergara”, ubicado en la comunidad de Cazadero, cerraron este martes el centro escolar para ser escuchados por parte de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), y sustituir a una de las docentes de este plantel, quien es acusada de ejercer violencia psicológica entre los menores además de tener poco interés en la formación pedagógica de los niños.

Los manifestantes llegaron poco antes de las 9:00 am., de este martes al plantel para colocar cartulinas con leyendas de inconformidad así como para impedir el paso de los estudiantes hasta tener una respuesta por parte de la autoridad estatal de educación, instancia a la que aseguraron que desde el mes de noviembre se le notificó las distintas irregularidades de la escuela sin ningún tipo de medida hasta el momento.

“Desde noviembre estuvimos reportando este incidente, en USEBEQ nos dijeron que nos esperáramos y paciencia ya no tenemos, ya va más de medio año escolar perdido en nuestros hijos, no les presta la atención necesaria a los estudiantes, la maestra en una ocasión le pego a un niño, ya fuimos a USEBEQ Querétaro y no solucionan,

Los inconformes refirieron que en este preescolar existen seis grupos escolares, tres de segundo y tres de tercero, juntos integran una matrícula de 170 menores, por lo que solicitaron una pronta respuesta por parte de las autoridades estatales de educación con el fin de poner una solución a las quejas presentadas en el grupo donde existen 23 educandos con este tipo de problemas.