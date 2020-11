Cocinamos Querétaro busca benefactores

Como parte de la labor altruista que realiza Cocinamos Querétaro, los organizadores buscan apoyo para la donación de cubrebocas, ya que en las visitas que han hecho a comunidades, parte de los habitantes carecen de esta prenda de protección contra Covid-19, señaló la presidenta del Consejo Directivo de Prevención y Ayuda A. C., Tania Ruiz Castro.

“Hay corazones muy bellos que siempre están dispuestos a donar. Por ejemplo cuando llegamos a una comunidad, casi me infarto porque más de la mitad de la gente no traía cubrebocas, entonces les dije que se cuiden, pero en vez de exigirles, pues lo que vamos a hacer es subirlo a la lista y pedí a ver quién me donaba cubrebocas”.

Precisó que en la primera ocasión que solicitó el apoyo obtuvo alrededor de 300 cubrebocas. Esta circunstancia abrió la posibilidad de hacer otro tipo de donativos, no sólo de comida, sobre todo durante diciembre.

“Era lo que estábamos planeando con Rodrigo, a ver qué podíamos hacer para diciembre y para los días que estamos entregando, a la mejor hacer alguna posada, hacer algunas entregas y lo que queremos es que más gente se sume”.

Dijo que es necesario que más gente se sume con donativos, pero también con trabajo y tiempo, ya que se requieren de muchas manos para la elaboración de la comida y para la entrega.

En la actualidad son más de 100 personas, entre donantes y colaboradores quienes participan en Cocinamos Querétaro, pero subrayó que la necesidad que han detectado es mucha y se requiere de más apoyo.