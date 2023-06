Colapsan redes de CFE por demanda eléctrica

El aumento en la temperatura ha provocado que la demanda de energía crezca, lo cual provoca que los equipos colapsen y que la conducción no pueda abastecer la demanda suficiente, informó Mauricio Reyes Caracheo, director de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro (AEEQ).

Comentó lo anterior con respecto a los apagones que se han registrado en varias zonas del estado, aunado esto a algunos hechos delictivos que se han presentado en los últimos meses.

En cuanto al incremento en el consumo de la energía por el fuerte calor, mencionó que esto se ha dado a nivel nacional, en tanto que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó en su página oficial que con la onda de calor se estima que la demanda de energía aumente hasta un 5 por ciento en todo México.

“Para el SIN la demanda máxima será de 53 mil MW. Se cuenta con una capacidad de 59 mil MW, por lo que se tiene un margen de reserva del 11%”, refirió la paraestatal.

Consideró que la CFE deberá invertir en fortalecer su infraestructura eléctrica. “Porque creo que estos momentos nos van a ser únicos, van a seguir presentándose”.

Ante esto, Reyes Caracheo reiteró que los apagones registrados son por la excesiva demanda de energía ante los efectos climáticos que se han presentado en todo el país.

Al hacer referencia a los actos delictivos que han afectado el servicio del suministro, el director de la AEEQ dijo que la CFE les informó de un robo ocurrido en donde fue sustraída la estructura de una torre de 115 mil voltios, lo que provocó que ésta cayera para desencadenar una tensión en la red que dio como resultado apagones.

Reyes Caracheo agregó que para evitar que se presente más hechos delictivos en las instalaciones de energía eléctrica, los municipios han trabajado de manera coordinada con directivos de la CFE, ya que realizan operativos de vigilancia en los puntos donde se presentan los robos de manera reiterada.

“Toman medidas las autoridades correspondientes, hacen rondines, ponen cámaras, alarmas y algunos otros esquemas que ayudan a proteger y evitar esas cosas, porque esto ha sido de manera reiterativa”, expuso el funcionario estatal.

Ante el acercamiento que han tenido las cámaras empresariales, Mauricio Reyes Caracheo, argumentó que éstas manifestaron su preocupación, ya que el problema de los apagones les causa pérdidas.

“En semanas pasadas, el gobernador, el gerente general y con el superintendente de la CFE, tuvimos una reunión para tomar las medidas de cómo el gobierno puede ayudar para que esto no esté pasando. Y si sucede que se atienda de la mejor manera, más rápido y afecte menos a la población y a los negocios”, expresó.

El director de la Agencia de Energía del Estado de Querétaro, indicó que mucho de lo que hoy ocurre en ese sentido se debe al crecimiento que tenido el estado, ya que la demanda de energía es mayor, aunado esto a los casos de vandalismo que han agravado el problema.

“Antes eran otras circunstancias; el sistema no estaba tan estresado, la demanda no era tan alta y el tema del vandalismo no se presentaba tan a menudo como ahora”, afirmó.