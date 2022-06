Comercializan suplemento alimenticio no autorizado

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió una alerta entre la población por la venta de suplemento alimenticio que carece de autorización sanitaria.

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (Sesa), emitió a través de un comunicado la alerta, a través de la cual explicó que se trata del producto Less Less, el cual no cuenta con autorización sanitaria emitida por la Cofepris.

“Cofepris señaló que la alerta obedece a que el producto tiene ingredientes que no han sido evaluados por esta autoridad y porque atribuye de manera indebida cualidades terapéuticas y rehabilitatorias, incumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, en sus artículos 171 y 173”.

Se detalló que al producto se le atribuyen propiedades erróneas y exageradas como potente quemador de grasa y estimulante del metabolismo, además que se publicita para bajar de peso, 100 por ciento adelgazante, ideal para el estreñimiento, controla la ansiedad de comer en exceso y ayuda a combatir la celulitis.

El producto mencionado contiene ingredientes como nopal, hoja de malva, ruibarbo, cocolmeca, wakame garcinia cambogia y alga espirulina, los cuales no han sido evaluados por Cofepris y algunos de estos pueden tener efectos terapéuticos, por lo que el producto debería contar con registro sanitario en términos de lo que señalan los artículos 222 y 376 de la Ley General de Salud.

Ante ello, Copfepris recomendó a la población no adquirir ni consumir el producto Less Less, así como cualquier otro que no se ajuste a la normatividad sanitaria vigente; no recomendar el uso o consumo del producto antes citado, ya que representa un riesgo para la salud y si presenta algún padecimiento relacionado con obesidad, ansiedad y estreñimiento, acudir con un profesional de la salud.