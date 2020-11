Comerciantes descartan ventas nocturnas este año

Comerciantes ubicados dentro del primer cuadro de la ciudad, descartan llevar a cabo ventas nocturnas este año con motivo de la pandemia Covid-19, informó el representante de los diferentes establecimientos situados en la calle Miguel Hidalgo, Arturo Esquivel Correa.

Aseguró que la situación actual por la emergencia sanitaria impide que este año como todos los demás se lleven a cabo este tipo de ventas nocturnas para evitar el aglomeramiento de personas en las calles sanjuanenses y con ello la propagación del virus, por ello no se tiene contemplado por parte de los comerciantes este tipo de ventas.

Refirió que la gran mayoría optará por implementar estrategias como descuentos y promociones durante las semanas restantes del año a fin de tener mejores resultados ya que desde que comenzó la pandemia por el Covid-19 se registraron bajas ventas en la mayoría de estos.

“Este año no habrá venta nocturna, no la hemos solicitado precisamente por eso, porque no queremos contagios, queremos ayudar precisamente en ese entorno a la salud, les pedimos que compren responsablemente mejor”, dijo.