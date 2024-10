Comerciantes piden frenar informalidad en Amealco

Comerciantes de diferentes agrupaciones en el municipio de Amealco de Bonfil, se concentraron a las afueras de la Presidencia Municipal, con la intención de pedir al alcalde Óscar Pérez que puedan frenar la informalidad de algunos vendedores que se colocan sobre todos los fines de semana.

En entrevista los quejosos expresaron que, los comerciantes son liderados por una persona desde hace tiempo, y que, él brinda espacios y los cobra a cambio, sin que tengan permisos por parte de la Administración gubernamental, factor que les ha estado afectando para realizar sus ventas cotidianas.

Local Llegan comerciantes de Día de Muertos

Informaron que, esto ha traído algunos conflictos y encontronazos entre los comerciantes, especialmente quién es son procedentes de las comunidades indígenas como Santiago Mexquititlán y San Ildefonso Tultepec, pero también para quienes se dedican a vender tamales Y en el corredor artesanal.

Específicamente en el corredor artesanal es donde se han registrado los conflictos puesto que ya tienen asignados los lugares para comercializar durante sábados y domingos, pero refieren que al querer meter a más comerciantes con espacios aparentemente vendidos, es cuando vienen las confrontaciones.

La mayoría son de la zona indígena./ Foto: Dolores Martínez / El Sol de San Juan del Río

"Queremos que el presidente municipal nos ayude a que ya no haya mucho comercio informan y que trabajen en orden como nosotros, no se puede poner al señor Basilio para que venda los espacios cuando ni siquiera él tiene la facultad para hacerlo. Todos nosotros estamos trabajando de manera formal y no es posible que ellos quieran brincarse la ley".

Recordaron que apenas el fin de semana pasado hubo algunos enfrentamientos entre los comerciantes ya instalados y los que buscan un espacio, razón por la cual pretenden que el gobierno les otorgue un lugar de manera formal y que también puedan hacer sus ventas.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"No estamos en contra del comercio, queremos que se respete lo que indican las personas que nos dejan vender, todos necesitamos de las ventas, hay que trabajar bien", refirieron los manifestantes.