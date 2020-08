Comerciantes piden los dejen trabajar

Comerciantes de vía pública de la colonia Pedregoso solicitaron el apoyo del gobierno municipal, con la finalidad de que se les permitan reanudar sus actividades comerciales al exterior del mercado municipal, tras la serie de afectaciones económicas que han tenido por esta situación.

Agrupados en el lugar donde se encontraban trabajando antes de ser suspendidos por la contingencia sanitaria por el Covid-19, mencionaron que desde hace varios meses fueron retirados del lugar por la pandemia del Covid-19 así como las obras de remodelación mejora que se están llevando a cabo en el mercado Pedregoso, sin embargo, requieren de este espacio para continuar percibiendo un ingreso por sus actividades comerciales.

Local Comerciantes piden a los ciudadanos respetar sanidad

Apuntaron que la mayoría de los locatarios del mercado del Pedregoso apoyan la decisión de que continúen trabajando al exterior del lugar, sin embargo, esta zona permanece acordonada para evitar que se vuelvan instalar provocando graves afectaciones en la economía de los aproximadamente 20 comerciantes de vía pública y sus familias que dependen de dicha actividad por la falta de un ingreso económico.

“Aunque no nos dejen trabajar toda la semana pero ya con cuatro días creemos que tratamos de llevar comida a nuestras familias, nosotros estamos por una causa trabajando aquí, somos personas de la tercera edad, tenemos problemas de salud que no nos han dicho a donde hemos ido a pedir trabajo que por eso no nos reciben”.

Los comerciantes reiteraron la petición al gobierno municipal para poder reanudar sus actividades fuera del mercado del Pedregoso, ya que muchos de ellos cuentan hasta con más 10 años de estar trabajando en ese lugar y requieren de continuar en la actividad para obtener un ingreso.